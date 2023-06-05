رحلات الحج 2023.. مصر للطيران تبدأ نقل 7400 حاج من مالي إلى السعودية

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار محمد موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 7400 حاجا من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة بإسم طائرة الأحلام.

ويستمر في مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الجاري على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من 3 يوليو المقبل، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالتوسع بخدمات الناقل الوطني في السوق الإفريقي.

وأضاف موسى أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصر للطيران ناقلا رسميا لها أمام جميع سلطات الطيران المدني، كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلى المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصر للطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الإفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.

من ناحية أخرى كانت مصر للطيران أعلنت عن نقل 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين هذا العام أيضا على متن 10 رحلات خاصة هذا بخلاف رحلات الحج المصري وحجاج الترانزيت القادمين على شبكة خطوط مصر للطيران من مختلف أنحاء العالم إلى مطار القاهرة ومنها إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.