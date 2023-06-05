رواتب تصل لـ6300 جنيه.. وظائف جديدة في شركات عالمية بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 50 فرصة عمل جديدة للعمل كموظفين خدمة عملاء "كول سنتر" (لذوي الهمم 5%) وذلك للعمل بأكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، و19 فرصة عمل شاغرة بالشركة المصرية العالمية للسيارات للعمل في وظائف مهندسين وفنيين.

وبحسب بيان اليوم الاثنين، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك استيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العاملين بتلك المنشآت من هذه الفئة.

وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه إلى أنه تم توفير فرص العمل لذوي الهمم بالشروط التالية: (مستوى اللغة من جيد إلى جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset) مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافي يبدأ من 4900 جنيه إلى 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعة راحة، ويومين إجازة متغيرين.

وتابع عزاز: ومكان العمل في: التجمع الخامس - كايرو فيستيفال، كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص في مديرية عمل القاهرة َعنوانها 27 شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون.

وأضاف مدير المديرية، أنه بالنسبة لفرص العمل الـ19 للشباب فهي 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) ويشترط وجود سيارة، وعدد 4 مهندسين صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندسين استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فنيين ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.​