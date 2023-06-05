بعد يومين من تعيينه مدرسًا بالجامعة.. وفاة محمود وهبة مدرس الإحصاء بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

توفي مساء أمس الدكتور محمود وهبة مدرس الإحصاء بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، بمستشفى المقاولون العرب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية التجارة بنين بالقاهرة، في وفاة الدكتور محمود وهبة، المدرس بالكلية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداؤ، والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وقال الدكتور عادل غريب عميد كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن مجلس الجامعة وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي على تعيين الدكتور محمود وهبة مدرسا بالكلية بعد حصوله على الدكتوراه داخل المستشفى.

وأضاف غريب في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن الدكتور محمود وهبة كان يعالج من مرض السرطان منذ فترة طويلة بمستشفى المقاولون العرب، وناقش الرسالة الخاصة به داخل غرفة الرعاية المركزة، بعد موافقة مجلس الجامعة وحصل عليها بتقدير امتياز.

وأشار عميد تجارة بنين الأزهر بالقاهرة، إلى أن الدكتور محمود وهبة شهد له الجميع بالكفاءة والإخلاص في العمل وحسن الخلق، وكان يتمتع بحب الجميع بالكلية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت جامعة الأزهر، قررت تحمل نفقات الدكتور محمود وهبة مدرس الإحصاء بكلية التجارة بنين بالقاهرة، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.