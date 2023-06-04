لغير الفائزين بالقرعة.. السياحة تعلن موعد رد جدية الحجز لحجاج السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، موعد رد جدية الحجز السياحي لغير الفائزين بقرعة السياحة لعام 1444/2023.

وقالت الغرفة في خطاب موجه للشركات السياحية العاملة في موسم الحج: يمكن لعملاء شركتكم الكرام المتقدمين للحج ولم يحالفهم التوفيق في الفوز بفرصة حج في قرعة الحج السياحي هذا العام 1444هـ، التوجه إلي فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية بأصل بطاقة الرقمي القومي لاسترداد مبالغ جدية الحجز، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2023/6/7.

وجاءت جدية الحجز بقيمة:

- مبلغ وقدره (40,000 جنيه) للمستوى الخمس نجوم مبلغ وقدره (20,000 جنيه) للمستوى الاقتصادي والبري

جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم (132) لسنة 2023، وإلحاقاً للكتاب الدوري رقم 105 لسنة 2023 بتاريخ 2023/5/12.

ومن المقرر، أن تبدأ شركة مصر للطيران، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أجرت يوم 30 أبريل الماضي، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية.

وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.