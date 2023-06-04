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دولار وجنيه.. ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعد الزيادة للمصريين والأجانب -مستند

08:34 م الأحد 04 يونيو 2023
دولار وجنيه.. ننشر أسعار تذاكر قطارات النوم بعد الزيادة للمصريين والأجانب -مستند

قطارات النوم

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كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر رفع أسعار تذاكر القطارات على أن يتم التطبيق اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وكشف مصدر مطلع بالشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر السفر على متن خطوط السكة الحديد الخاصة بقطارات النوم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل قليل، أن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم 17 يونيو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة تشمل أسعار تذاكر السفر الخاصة بالمصريين والأجانب المسافرين عبر قطارات النوم.

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سوق مصراوى

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