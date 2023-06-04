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التطبيق خلال أيام.. زيادة جديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم

08:24 م الأحد 04 يونيو 2023
التطبيق خلال أيام.. زيادة جديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم

كبائن قطارات النوم

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر السفر على متن خطوط السكة الحديد الخاصة بقطارات النوم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل قليل، أن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم 17 يونيو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة تشمل أسعار تذاكر السفر الخاصة بالمصريين والأجانب المسافرين عبر قطارات النوم.

سوق مصراوى

تذاكر القطارات قطار النوم أسعار تذاكر السفر

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