رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره الأردني في عمّان



(مصراوي):

في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، حيث عُقدت جلسة مباحثات، موسعة، أكد خلالها رئيس مجلس النواب خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية - الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات.

كما أكد حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على ايجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الصعيد البرلماني.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس النواب الأردني خصوصية العلاقات الأردنية - المصرية على شتى المستويات، مؤكداً على محورية وأهمية التنسيق المصري الاردني إزاء القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا ضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية، كما أكد الصفدي التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.