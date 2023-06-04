وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية

كتب- أحمد جمعة:

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بانتظام سير العمل في مستشفى القاهرة الفاطمية، عقب زيارة مفاجئة للمستشفى، اليوم الأحد، حيث قرر الوزير صرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد العيادات الخارجية، والقسم الداخلي بالمستشفى، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم، للاطمئنان على رضائهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد قسم الكلى الصناعي، واطلع على معدلات عمليات زراعة الكلى ونسب نجاحها، حيث أجرى المستشفى 188 عملية زراعة كلى، منذ حصوله على الترخيص بإجراء عمليات زراعة الأعضاء عام 2018، بنسبة نجاح تراوحت ما بين 84 إلى 96%.

وأضاف عبدالغفار، أن مستشفى القاهرة الفاطمية، أجرى 33 عملية زراعة كلى عام 2023 ، بنسبة نجاح 100% موضحا أن حالات زراعة الكلى التي أجريت العام الجاري تضمنت حالتي زراعة مزدوجة (كلى وكبد) كما تضمنت عمليتي زرع لطفلين، تراوحت أعمارهما ما بين 8 إلى 10 سنوات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مستشفى القاهرة الفاطمية يشارك في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع قوائم الانتظار، حيث أجر المستشفى 12 ألفًا و612 عملية ضمن المبادرة، ما بين حالات المياه البيضاء، وزرع عدسات، وعمليات الشبكية، وإزالة الجسم الزجاجي، وحقن زيت السليكون، وليزر داخلي، وعمليات زراعة القرنية بأنواعها وتركيب حلقات القرنية، وكذلك عمليات إصلاح الحول، وعمليات المياه الزرقاء، وتركيب الصمام، عمليات حقن داخل العين، والعمليات المتوسطة والصغرى.



ومن جانبه، قال الدكتور صلاح جاد مدير المستشفى، إن قسم الرمد بالمستشفى يقدم خدماته لكافة الجنسيات من المقيمين في مصر، وكان من بين المنتفعين بخدمات المستشفى أشقاء فلسطينيين، ويمنيين، وسودانيين، وليبيين، وذلك من خلال 5 استشاريين، و6 أخصائيين، و20 طبيب نيابة، إلى جانب 17 زمالة من السنة الاولى إلى الرابعة.

ولفت إلى أن المستشفى يقدم خدماته لمرضى لمرضي التصلب المتعدد، حيث يجري صرف العلاج الدوائي الشهري لـ153مريضا، ويتردد على وحدة علاج وتشخيص التصلب المتعدد 638 مريضا شهريا، فيما يتردد على جميع العيادات شهريا نحو 7496 مريض.