التموين: استقبال 300 رأس ماشية سودانية عبر صندل بميناء الثلج بأبو سمبل



كتب- محمد سامي:

استقبل ميناء الثلج بأبو سمبل صندل محمل بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل، حيث تم نقلها إلى محجر توشكى، تمهيدًا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه استمرار لجهود الدولة في تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وتوفيرها للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو.

ولفت وزير التموين إلى أنه سيتم إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعريًا، حسب الأوزان القائمة عند البيع، بالإضافة إلي قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أي نفوق للخراف قد يحدث.

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة.

وأوضح حسنين أنه جار استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري.

ولفت حسنين إلى أن هذه الخطوة تساعد علي انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

من جهته قال المهندس أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، أن اعتماد الدولة علي نقل رؤوس الماشية عبر صنادل نهر النيل يساهم في زيادة الكميات التي يتم ضخها بالمنافذ مع توفير أكبر قدر من التأمين لدخولها.

وأكد خلال جولة بمحجر ومجزر توشكي لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الاضحى بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم من استقبال من 500 إلي 600 رأس يومياً ، علي أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحة لطرحها بالمنافذ المجازر يوميا ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الاضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد فتحي عطية مدير عام الانتاج الحيواني بشركة جنوب الوادي، إنه يتم حاليا إستلام العجول السودانية عبر صنادل وارده من السودان الي ابو سمبل، وهي طريقة مستحدثة عن طريق النقل النهري بجانب النقل البري المتبع عبر طريق ابو سمبل البري.

وأوضح أن الدولة تحرص علي توفير أفضل أنواع الماشية من حيث الصحة وخلوها من الأمراض، لافتا إلى أن ذلك يأتي تتويجها لمجهودات شاقة بذلت منذ 7 سنوات لاستيراد افضل الأنواع السوق المحلي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوي عالي برئاسة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث توجهت إلي السودان و ابرمت بروتوكولات للعلاج والتحصينات والتغذية التخلص بها من جميع الاوبئة والامراض والحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتسمم الدموي وغرغرينا العضلات والالتهاب الرئوي البلوري التي تصيب الماشية.

وأضاف فتحي أنه تم اتباع برامج تغذية متطورة من خلال بروتينات 12%، 14% ، 16% ، للحصول على لحوم سودانية بجودة عالية ، من حيث الشحوم والطعم والرائحة، موضحا أن جميع العيوب التي كانت تمثل اختلاف عن مثيلتها في مصر اختفت تمامًا.