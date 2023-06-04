حدث في 8 ساعات| رفع قيمة تعويضات الإزالات وطريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث تنقلها قناة تايم سبورت الأرضية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حلول وسطى.. تصريحات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التى تجمعها مع موريتانيا، فى ظل علاقات الأخوة، بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

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براتب 4 آلاف دولار.. تشاد تطلب أطباءً مصريين في 5 تخصصات

طلبت وزارة الصحة التشادية، من الحكومة المصرية، ترشيح عدد من الأطباء المصريين المتميزين من المستشفيات الرسمية للعمل داخل القطاع الصحي التشادي.

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الغرفة بـ50 ألف جنيه.. رفع قيمة التعويضات للعقارات المقرر إزالتها في الجيزة

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، تفاصيل إزالة عدد من العقارات المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص -"العملاق"- في منطقة الطوابق بالمنشية.

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الأهلي والوداد المغربي.. طريقة مجانية لمشاهدة المباراة مساء اليوم

يبحث البعض عن تردد قناة تايم سبورت، التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث تنقلها قناة تايم سبورت الأرضية.

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الحج 2023.. السياحة تكشف موعد أول رحلات الحج السياحي

يبحث حجاج السياحة عن موعد أولى الرحلات المغادرة إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج وتجهيز الأشياء المسموح بأخذها في رحلة الحج.

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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ظهرت اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف للعام الدراسي 2022 - 2023 بعدما انتهت مديرية التربية والتعليم من رصد الدرجات واتخاذ الإجراءات اللازمة من موافقات لإعلانها.

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الأرصاد تعلن توقعاتها: رياح وأمطار وحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الاثنين 5 مايو 2023.

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وزير الأوقاف: 237 مليون جنيه تكلفة تطوير مسجد الظاهر بيبرس

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم إنفاق 237 مليون جنيه لتطوير مسجد الظاهر بيبرس من عام 2007 حتى الآن، ساهم فيها الجانب الكازاخستاني بنحو 4 ملايين ونص المليون دولار، فيما ساهمت الأوقاف من مواردها الذاتية لاستكمال الترميم.

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