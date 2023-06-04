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الزراعة: فحص 886 ألف طن بطاطس للتصدير حتى نهاية مايو

05:58 م الأحد 04 يونيو 2023
الزراعة: فحص 886 ألف طن بطاطس للتصدير حتى نهاية مايو

الصادرات الزراعية المصرية

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي 886 ألف طن، باجمالي عدد عينات حوالي 34 ألف عينة، من بينها حوالي 174 ألف طن تمثل 6674 عينة، تم فحصها خلال شهر مايو.

وأشارت بلابل، اليوم الأحد، وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، إلى إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 642 ألف فدان، كذلك بلغ إجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي 7234 فدانًا، كما بلغ إجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 68 ألف فدان، بينما إجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي 36 ألف فدان وذلك حتى نهاية مايو الجاري.

سوق مصراوى

البطاطس الصادرات الزراعية العفن البني

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