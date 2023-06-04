بمشاركة 187 دولة.. "عمال مصر" يشارك فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف

تب- يوسف عفيفي:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "الاتحاد" سوف يشارك في فعاليات، الدورة الـ "111" لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023 ،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي حكومات و أصحاب أعمال وعمال" من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن المؤتمر سيناقش عدد من البنود منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين ،وجنوب لبنان، وجولان سورية ، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الإجتماعية للعمال، و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع،وموضوعات أخرى.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية: البند الأول : تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والبند الثاني: مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى؛ والبند الثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، فضلاً عن البند الرابع : التلمذة الصناعية ، والبند الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية " حماية العمال"، والبند السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والبند السابع : إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والبند الثامن : اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، والبند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.

ومن المقرر، أن يلقي رئيس اتحاد عمال مصر خلال المؤتمر الدولي كلمة "عمال مصر" والتي ستتضمن دور عمال مصر ومطالبهم، والتحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع، وتسببت في رفع نسبة البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم، وللحماية الاجتماعية، ورصد دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية تنسيقا مع ممثلي العمال، في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.

وستشهد الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي الحادي عشر بعد المائة، والتي ستبدأ فعالياتها صباح يوم الاثنين المقبل، انتخاب رئيس المؤتمر والنواب، واعتماد ترتيب سير أعمال المؤتمر وتشكيل اللجان، كما ستستمع إلى الكلمات الافتتاحية لرئيس المؤتمر، ومجموعة أصحاب العمل ورؤساء مجموعات العمال، وكذلك البيان الافتتاحي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى عرض تقرير مجلس الإدارة.