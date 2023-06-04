"الأهرام" تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي في مجال البيئة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام" فوز الكاتبة الصحفية نعمة الله عبد الرحمن مدير تحرير جريدة "الأهرام" ورئيس قسم البيئة، بجائزة التميز الإعلامي في مجال الإعلام البيئي، لافتة إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على هامش أعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالمملكة المغربية يوم 21 يونيو الجاري.

وهنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان اليوم الأحد، مؤسسة "الأهرام" والزميلة الفائزة، ونبه إلى أهمية تناول وسائل الإعلام لقضايا البيئة التي تلقى اهتماماً عربياً واسعاً في ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية لمؤتمر المناخ، ودولة الإمارات العربية المتحدة للدورة القادمة.​