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وزير الأوقاف: 237 مليون جنيه تكلفة تطوير مسجد الظاهر بيبرس

03:29 م الأحد 04 يونيو 2023
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القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم إنفاق 237 مليون جنيه لتطوير مسجد الظاهر بيبرس من عام 2007 حتى الآن، ساهم فيها الجانب الكازاخستاني بنحو 4 ملايين ونص المليون دولار، فيما ساهمت الأوقاف من مواردها الذاتية لاستكمال الترميم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان الدكتور مولين أشيم باييف، وعدد من قيادات الأزهر والمسؤولين.

وأوضح وزير الأوقاف أن مسجد الظاهر بيبرس هو ثالث مسجد أثري يتم تطويره، بعد مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بتاريخها وحاضرها خاصة مساجد آل البيت.​

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Asha

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