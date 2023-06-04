طقس الاثنين 5 يونيو.. الأرصاد تعلن توقعاتها: رياح وأمطار وحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الاثنين 5 مايو 2023.

وقال القياتي لمصراوي، إن البلاد تشهد غدًا، استمرار الاستقرار والاعتدال في الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تبلغ 33 درجة والسواحل الشمالية من 27 لـ28 درجة مئوية لكن تظل جنوب البلاد شديدة الحرارة، وتبلغ على شمال الصعيد 37 درجة وتصل على جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة مئوية.

وأضاف القياتي، أن الأجواء خلال ساعات النهار، تكون حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكنها خلال ساعات الليل تكون أجواء معتدلة، ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 20 لـ 21 درجة حتى محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وأشار القياتي، إلى اعتدال سرعات الرياح بشكل كبير لكنها قد تنشط أحياناً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على أن تكون أجواء غائمة بشكل جزئي على فترات متفرقة بالنهار على أغلب مناطق الجمهورية قد تؤدي إلى تساقط بعد الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، لكنها على كل حال قد تكون خفيفة.​