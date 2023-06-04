الأهلي والوداد المغربي​.. طريقة مجانية لمشاهدة المباراة مساء اليوم

كتب- إسلام لطفي:

يبحث البعض عن تردد قناة تايم سبورت، التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث تنقلها قناة تايم سبورت الأرضية.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر القناة عبر تردد: نايل سات: الحامل: 7 غرب التردد: 11449 الاستقطاب: H أفقي معدل الرمز: 27500 التشفير: مفتوحة.

ومناطق البث مصر (أرضي) و(فضائي) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (فضائي) والبث الرقمي: UHF 32.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم، في استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023.

كشف مصدر بالتلفزيون المصري، أن الاتحاد الإفريقي هو الذي اعتمد خطة توزيع الكاميرات داخل الملعب، لتصوير مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تذاع الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي": يوجد مندوب من الاتحاد مع طاقم الإخراج المسئول عن نقل المباراة، موضحًا أن الأسبوع الماضي شهد تنسيقًا كاملًا مع الاتحاد بشأن المباراة.

وأوضح أن المباراة تُبث عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية عن طريق الوحدة 4k باستخدام 18 كاميرا.

وأوضح أن الكاميرات الـ18 المخصَّصة لتصوير المباراة، موزعة داخل الملعب، مشيرًا إلى وجود مندوب من الاتحاد مع طاقم الإخراج.

وأضاف أن التليفزيون عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بنقل هذه المباراة، منذ أسبوع، مؤكدًا تخصيص طقم مخرجين للمباراة وليس مجرد مخرج واحد.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتوفير جميع إمكانيات الهيئة لنقل المباراة بأفضل صورة، حتى تكون صورة مصر مشرفة أمام العالم أجمع.

ولفت إلى أنَّ نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، اجتمعت بمحمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية في التلفزيون، للاطلاع على خطة توزيع الكاميرات في الملعب بعد التنسيق مع الكاف لأنها مباراة إفريقية، علاوة على الاجتماع بالمصورين وطاقم الإخراج.

وأضاف أن إدارة التلفزيون المصري، أصدرت توجيهات بنقل المباراة بشكل حيادي ورفع شعار "لا للتعصب".​