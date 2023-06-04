الحج 2023.. السياحة تكشف موعد أول رحلات الحج السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث حجاج السياحة عن موعد أولى الرحلات المغادرة إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج وتجهيز الأشياء المسموح بأخذها في رحلة الحج.

وكشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، موعد سفر أول رحلة للحج السياحي لعام 1444/2023.

وقالت "سامية"، لمصراوي، الأحد، إن أول رحلة لحجاج السياحة ستكون فور الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة لعملائها والترتيبات المنظمة لموسم الحج.

وأشارت إلى أن شركات السياحة العاملة في موسم الحج والعمرة والمصرح لها بالعمل من جانب وزارة السياحة والآثار، انتهت من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج.

وأضافت أن لجنة الوزارة بالأراضي السعودية تعمل على معاينة سكن الحجاج الذي تعاقدت عليه الشركات السياحية وتوثيق العقود حال موافقة اللجنة على مواصفات السكن الذي يتم اختياره للحجاج.

وشددت "سامية" على أنه تم مراعاة اختيار أفضل الفنادق وأكثرها قربًا من الحرمين الشريفين، ضمانا لراحة الحجاج وحرصا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر وفقا لتعليمات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن.

وناشدت المواطنين، ضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وتبدأ شركة مصر للطيران، تسيير أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من يوم 10 وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.​