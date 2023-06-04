براتب 4 آلاف دولار.. تشاد تطلب أطباءً مصريين في 5 تخصصات (شروط وتفاصيل)
كتب- أحمد جمعة:
طلبت وزارة الصحة التشادية، من الحكومة المصرية، ترشيح عدد من الأطباء المصريين المتميزين من المستشفيات الرسمية للعمل داخل القطاع الصحي التشادي.
وحددت الصحة التشادية عددًا من التخصصات الطبية ذات الأولوية على رأسها "الأشعة - العظام - العيون - القلب - السكري"، بواقع 10 أطباء براتب شهري يقارب 4 آلاف دولار أمريكي.
ومن المقرر أن تبلغ مدة التعاقد 3 أعوام قابلة للتجديد بالاتفاق المتبادل، على أن تتحمل الحكومة التشادية الراتب الشهري والسكن للأطباء.
وجرى تحديد عدد من الشروط تشمل:
الحصول على شهادة الماجستير أو الزمالة في التخصص المطلوب.
- إجادة اللغة الفرنسية/ الإنجليزية.
- لا يزيد السن عن 45 عاما.
- حسن المظهر.
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