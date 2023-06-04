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السيسي يستقبل نظيره الموريتاني اليوم بالقاهرة

11:08 ص الأحد 04 يونيو 2023
السيسي يستقبل نظيره الموريتاني اليوم بالقاهرة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني السيسي عبد الفتاح السيسي

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