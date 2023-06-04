السيسي يستقبل نظيره الموريتاني اليوم بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ومن المقرر أن يجري الزعيمان مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
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