وزير الري يوجه بإعداد جدول زمني لإزالة الحشائش وتكريك الترع

كتب- مصراوي:​

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات، ومنها الأعمال التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية، وبالشكل الذي يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

وشدد الدكتور سويلم، على الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة، مشيرا إلى أن نسبة وجودة تنفيذ هذه الخطط على الطبيعة ستكون أحد معايير تقييم مسئولي الري بالمحافظات.

كما وجه بإعداد جدول زمني لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع خلال شهور العام المختلفة وطبقا لاحتياجات كل ترعة، بحيث يكون هذا الجدول الزمني أداة تعتمد عليها إدارات الري عند وضع خطة التطهيرات والتكريك سنويا.

واستعرض وزير الري، الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادي النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق.

كما تم استعراض تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتي تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة حالة هذه المحطات لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

ووجه الوزير بإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المائية ومكوناتها مثل البوابات، ومواقع التليمتري، بحيث تكون أداة للمتابعة والصيانة الدورية.

وشدد وزير الري على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، والمرور الدوري على المجاري المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا.

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