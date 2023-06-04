الغرفة بـ50 ألف جنيه.. رفع قيمة التعويضات للعقارات المقرر إزالتها في الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، تفاصيل إزالة عدد من العقارات المتعارضة مع مسار محور عمرو بن العاص -"العملاق"- في منطقة الطوابق بالمنشية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن هناك عقارات متعارضة مع مسار المحور، وتم البدء من جانب الأجهزة المعنية على إزالة هذه العقارات بعد تقديم التعويضات المقررة لهم خصوصا في منطقة الصفا والمروة والتي تضم عددا من العقارات المتعارضة مع مسار المحور، لربط هذه المنطقة بالطريق الدائري.

وتابع: ويبلغ عدد العقارات الجاري إزالتها في هذه المنطقة حوالي 6 عقارات، لافتا إلى أن عرض المحور أعلى يبلغ حوالي 6 حارات يمين وشمال، وأسفله 6 حارات أخرى: يعني طريق المحور 6 حارات في الأعلى و6 في الأسفل "طريق الخدمة" بما يعني 12 حارة سطحي وأفقي.

وأوضح المصدر، أن قيمة التعويض المقررة للغرفة الواحدة ارتفعت من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، حسب التشطيبات، وذلك وفقاً لقرارات الأجهزة المعنية.

وتابع: التشطيب يضم سيراميك ورخام ونقاشة وغيرها من التشطيبات الأخرى حول أنها قديمة أو جديدة وهناك لائحة من الجهات المعنية بخصوص هذه التشطيبات.

وتابع: أما قيمة التعويض الخاص بالتجاري، تكون قيمة التعويض أعلى 3 أضعاف السكني ويكون التعويض بالمتر، حيث إن الغرفة 3×4 أمتار مثلا يحصل عليها المالك 50 ألف جنيه، أما التجاري مثلا 3 أمتار في 4 أمتار يحصل المالك على تعويض من 120 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه.