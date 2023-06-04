إلكتروني وفي 8 خطوات.. طريقة شحن عداد المياه مسبق الدفع بالمدن الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، خطوات شحن عداد مسبق الدفع، بشكل إلكتروني عن طريق استخدام الكروت البنكية أو المحافظ ومن خلال تطبيق sahl.
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
- تفعيل خاصية nfc من الهاتف المحمول بعد التأكد من أن الهاتف يدعم هذه الخاصية.
- وضع الكارت في المكان المخصص له في العداد
- الضغط على الزر الذي يضيء الشاشة في العداد
الدخول على تطبيق sahl واتباع الخطوات التالية:
- الضغط على أيقونة مياه ثم كارت المياه ثم شحن الكارت.
- وضع الكارت في ظهر الهاتف ليتم قراءة البيانات ثم الضغط على متابعة.
- كتابة المبلغ المراد الشحن به.
- الشحن يتم من خلال بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو رصيد من التطبيق.
- وفي النهاية سيتم كتابة تم شحن الكارت.
مميزات العداد مسبق الدفع:
- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.
- التحكم في الاستهلاك ومتابعة الاستخدام.
- تقليل الفاقد من المياه.
- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.
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