إلكتروني وفي 8 خطوات.. طريقة شحن عداد المياه مسبق الدفع بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، خطوات شحن عداد مسبق الدفع، بشكل إلكتروني عن طريق استخدام الكروت البنكية أو المحافظ ومن خلال تطبيق sahl.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- تفعيل خاصية nfc من الهاتف المحمول بعد التأكد من أن الهاتف يدعم هذه الخاصية.

- وضع الكارت في المكان المخصص له في العداد

- الضغط على الزر الذي يضيء الشاشة في العداد

الدخول على تطبيق sahl واتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة مياه ثم كارت المياه ثم شحن الكارت.

- وضع الكارت في ظهر الهاتف ليتم قراءة البيانات ثم الضغط على متابعة.

- كتابة المبلغ المراد الشحن به.

- الشحن يتم من خلال بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو رصيد من التطبيق.

- وفي النهاية سيتم كتابة تم شحن الكارت.

مميزات العداد مسبق الدفع:

- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.

- التحكم في الاستهلاك ومتابعة الاستخدام.

- تقليل الفاقد من المياه.

- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.