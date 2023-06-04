إعلان

BBC

​برنامج عروض نادي السينما الأوروبية والعالمية بقصر السينما خلال يونيو

02:30 ص الأحد 04 يونيو 2023
​برنامج عروض نادي السينما الأوروبية والعالمية بقصر السينما خلال يونيو

قصر السينما بجاردن سيتي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عدة عروض سينمائية تعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، يقدمها القصر لرواده، خلال يونيو الحالي.

يتضمن برنامج الفعاليات الذي يبدأ في الثامنة مساء، يوم 5 يونيو، عرض فيلم "Pina" ضمن برنامج نادي السينما التسجيلية وندوة للفنان تامر عبد المنعم.

بينما يعرض يوم 6 يونيو فيلم "Absence of malice" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويعرض يوم 7 يونيو فيلم "dogville" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

ويقدم القصر يوم 12 يونيو فيلم "Stagecoach" ضمن برنامج نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، كما يعرض يوم 13 يونيو فيلم "the hundred foot of journey" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي.

ويتضمن البرنامج يوم 14 يونيو فيلم "persona" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض يوم 19 يونيو فيلم "حادث النصف متر" ضمن برنامج نادي سينما بين الروايه والفيلم، وندوة للمخرج عصام حلمي.

وفي يوم 20 يونيو فيلم "Kingsman.the. .secrets. service" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، بينما يعرض يوم 21 يونيو فيلم "dancer of the dark" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض يوم 26 يونيو فيلم "frozen" ضمن برنامج نادى سينما التحريك، ويعرض يوم 27 يونيو فيلم "Mr turner" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، فيما يعرض يوم 28 يونيو فيلم "the house.that.jack.built" ضمن برنامج السينما الأوروبية وندوة للناقده نشوى نبيل.

سوق مصراوى

قصر السينما تامر عبد المنعم عروض سينمائية برنامج نادي السينما

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

امتحانات الثانوية العامة 2023.. أسهل طريقة لحل الأسئلة المقالية