اليوم.. تسليم 57 موتوسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم في الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تسليم 18 موتوسيكل و39 كرسي كهربائي لذوي الهمم والقدرات الخاصة، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحآ بديوان عام المحافظة.

وبحسب المحافظة يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن ذلك جاء لتسهيل سبل الحياة لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

وأوضحت المحافظة، أن ذلك سيكون بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية و ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي.​