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ظهر بالتاتو أمام الكعبة.. عبدالله رشدي يعلق على أداء أحمد الفيشاوي العمرة

12:10 ص الأحد 04 يونيو 2023
ظهر بالتاتو أمام الكعبة.. عبدالله رشدي يعلق على أداء أحمد الفيشاوي العمرة

الشيخ عبدالله رشدي

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كتب- إسلام لطفي:

نشر الشيخ عبدالله رشدي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، صورة للفنان أحمد الفيشاوي وهو يدعو الله في الحرم المكي مرتديًّا ملابس الإحرام ويظهر "التاتو" على جسده.

وعلق "رشدي" على الصورة، قائلًا: اللهم اغفرْ له ما قد فاتَ وأَصلِحْ له ما هو آتٍ، علاوة على دعوات العديد من المعلقين للفنان.

وكان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي أدائه العمرة لوالده الراحل فاروق الفيشاوي، بعد انتهائه من أدائها لنفسه، وذلك خلال جولة بدول الخليج لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "رهبة".

ونشر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام أثناء التفافه حول الكعبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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الشيخ عبدالله رشدي وزارة الأوقاف أحمد الفيشاوي الحرم المكي إنستجرام

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