"الري": مشروعات عملاقة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، إن مصر نفذت مشروعات عملاقة لإعادة استخدام المياه لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن ذلك تم من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم.

وقال وزير الري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، إنه تم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة «جينيس» بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهى تضم ٤ وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣ يوميا.

وأضاف "سويلم"، إنه تم تنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، وإنشاء ٣ قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، كما يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر و١٨ محطة رفع.

وأوضح وزير الري أنه يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر)، وصولًا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء ١٥ محطة رفع.

وأشار «سويلم»، إلى أن مشروعات الصرف الزراعي تُسهم في تنمية الاقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، الأمر الذي يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدًا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية.

وأوضح وزير الري إن هيئة الصرف تقوم دوريًا بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

ولفت «سويلم» إلى إن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنويًا، كما يتبع الهيئة ١٥٧ محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة، مشيرًا إلى الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها في مساحة (٢.٣٦) مليون فدان، وذلك في إطار استرتيجية الهيئة لإنشاء مشروعات الصرف المغطى الجديدة، وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.