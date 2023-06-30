"اسأل الخبير".. ورشة عمل حول جراحة القولون والمستقيم بالمنظار الجراحي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الخدمي والمجتمعي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في حل مشكلات المجتمع وخدمة المواطنين في مجالات تخصصاتها.

وفي هذا الإطار نظم معهد تيودور بلهارس ورشة عمل تحت عنوان "اسأل الخبير"، تناولت كل ما يخص جراحة القولون والمستقيم بالمنظار الجراحى.

وأوضح الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس، أن الورشة نظمها قسم الجراحة برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، وتأتي في إطار خطة المعهد لرفع دور قسم الجراحة العامة ليصبح أحد مراكز التميز والتدريب فى جراحات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأورام وجراحات المناظير على المستوى المحلى.

وأشار إلى أن القسم يقوم بإجراء العمليات الجراحية بما فى ذلك جراحات أورام الجهاز الهضمى، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمنظار، فضلًا عن الجراحات التجريبية وحالات زراعة الكبد، ويضم سبع غرف عمليات مجهزة بمناظير جراحية على أعلى مستوى.

شارك في فعاليات الورشة نخبة من أبرز الخبراء المتخصصين فى هذا المجال؛ وقدم الورشة الدكتور أحمد شكرى أستاذ جراحة الأورام والمناظير ومؤسس مركز السلام للأورام، وشارك في الفعاليات كضيف شرف الدكتور محمد فريد رئيس الجمعية المصرية للجراحين وأستاذ جراحة القولون والشرج.

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