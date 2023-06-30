إنجازات 9 سنوات.. مشروع إنتاج تقاوي الخضر يمنع استيراد 95% من احتياجات مصر

كتب- مصراوي:

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل وفائدة المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وقال القصير، في بيان، الجمعة، إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.



وأضاف وزير الزراعة أن البرنامج نجح في استنباط وتسجيل 26 صنفا لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة.

كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.