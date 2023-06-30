وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر

كتب- محمد سامي:

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدًا أن الثلاثين من يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.

ودعى وزير التموين، الشعب المصرى إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة فى جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن ثورة يونيو كانت الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل الإنجازات التى حدثت فى كافة القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.​