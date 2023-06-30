حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تستقبل 103 آلاف زائر في العيد
كتب- أحمد مسعد:
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالي 103 آلاف زائر، أمس واليوم.
وأضاف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين استقبلت حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفرالشيخ والشرقية وحديقة الأسماك حوالي 30 ألف زائر، واستقبلت حديقة الأورمان بالجيزة حوالي 3 آلاف زائر.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير وسائل الراحة للمواطنين وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.
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