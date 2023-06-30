مسابقة الأئمة ٢٠٢٣.. طبيعة أسئلة الاختبارات التحريرية ومقر الانعقاد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، عقد الاختبارات التحريرية لمن تم قبول أوراقهم لمسابقة الأئمة ٢٠٢٣، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

يأتي ذلك بعد أن أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل عدة أيام، الاستعلام عن المقبولين لدخول الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة ٢٠٢٣، عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف، إن الاختبارت التحريرية لمسابقة الأئمة ٢٢٠٢٣ تعقد بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطريق صلاح سالم، ومركز إعداد القادة التابع للجهاز بحي العجوزة، مشيرًا إلى أن جميع الاختبارات إلكترونية، تحت إشراف جهاز التنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن مدة الامتحان ساعتين ونص تتضمن أسئلة في "الكفايات السلوكية تنقسم إلى جدارات ووضعها أساتذة علم الاجتماع، ومهارات عقلية، الكفايات الوظيفية وضعها أساتذة علم النفس، للقيام بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، والكفايات اللغوية والمعرفية واللغة العربية وإحدى اللغات والحاسب الآلي والمعرفة العامة "المشروعات الكبرى، أسئلة في "الفقه -التجديد- التفسير- القرآن- الثقافة الإسلامية".

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية للناجحين في الاختبارات التحريرية، لاختيار الناجحين في المسابقة نهائيا، على أن تعقد دورات تأهيلية لهم، قبل استلام العمل.

ونوه المصدر إلى أن جميع الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة تعقد إلكترونيا، دون تدخل من أحد، تحقيقا لمبدأ الشفافية ومراعاة لتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لم ينجح في هذه المسابقات إلا من يستحق.

وكشف المصدر، أنه سيتم عقد الاختبارات الشفوية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف، تسليم العمل للناجحين في مسابقة العمال ٢٠٢٢، يوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره ٣٥٠٠ جنيه شهريا.

ويعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في يناير المقبل، عن مسابقة جديدة لتعيين ألفي إمام وعامل مسجد، لتلبية احتياجات وزارة الأوقاف، للعام الثالث والأخير على التوالي، بعد مسابقتي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.​