غدًا.. مصر للطيران تبدأ رحلات إعادة الحجاج من الأراضي المقدسة
كتب- محمد عبيد:
تبدأ شركة مصرللطيران، غدا السبت، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو القادم.
ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة، لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد و الترانزيت.
جدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو القادم، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو.
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