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414 ألف خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" في 4 أيام؟

07:53 م الجمعة 30 يونيو 2023

حسام عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حصاد 4 أيام من عمل حملة "100 يوم صحة".

وقال "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، إن الحملة قدمت خدمات المبادرات الرئاسية لـ ٤١٤ ألفًا و ٣٤٨ خدمة خلال ٤ أيام منذ بدئها، حيث قدمت الحملة خدمات:

* مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لـ٤٤ ألفا و٢٨٤ سيدة، في أول زيارة

* بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ١٦ آلاف و٥٢٠ زيارات

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ ٨ آلاف و ٩٠٧ أطفال

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ ۸۸ ألفا و ۸۹۲ خدمة

* مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين لـ ٤ آلاف و ۹۰۰ خدمات

* مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج لـ ١٧ ألفا و ۷۳۸ خدمة

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء ١٤٣ ألفا و ٧٥٢ استمارة استبيان

* بالإضافة إلى مبادرات الصحة العامة فإن حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها في مجالات تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، والخدمات التوعوية

سوق مصراوى

حسام عبدالغفار حملة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان

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