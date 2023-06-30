414 ألف خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" في 4 أيام؟
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حصاد 4 أيام من عمل حملة "100 يوم صحة".
وقال "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، إن الحملة قدمت خدمات المبادرات الرئاسية لـ ٤١٤ ألفًا و ٣٤٨ خدمة خلال ٤ أيام منذ بدئها، حيث قدمت الحملة خدمات:
* مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لـ٤٤ ألفا و٢٨٤ سيدة، في أول زيارة
* بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ١٦ آلاف و٥٢٠ زيارات
* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ ٨ آلاف و ٩٠٧ أطفال
* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ ۸۸ ألفا و ۸۹۲ خدمة
* مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين لـ ٤ آلاف و ۹۰۰ خدمات
* مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج لـ ١٧ ألفا و ۷۳۸ خدمة
* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء ١٤٣ ألفا و ٧٥٢ استمارة استبيان
* بالإضافة إلى مبادرات الصحة العامة فإن حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها في مجالات تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، والخدمات التوعوية
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