414 ألف خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" في 4 أيام؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن حصاد 4 أيام من عمل حملة "100 يوم صحة".

وقال "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، إن الحملة قدمت خدمات المبادرات الرئاسية لـ ٤١٤ ألفًا و ٣٤٨ خدمة خلال ٤ أيام منذ بدئها، حيث قدمت الحملة خدمات:

* مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة لـ٤٤ ألفا و٢٨٤ سيدة، في أول زيارة

* بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ١٦ آلاف و٥٢٠ زيارات

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ ٨ آلاف و ٩٠٧ أطفال

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ ۸۸ ألفا و ۸۹۲ خدمة

* مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين لـ ٤ آلاف و ۹۰۰ خدمات

* مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج لـ ١٧ ألفا و ۷۳۸ خدمة

* مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء ١٤٣ ألفا و ٧٥٢ استمارة استبيان

* بالإضافة إلى مبادرات الصحة العامة فإن حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها في مجالات تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، والخدمات التوعوية