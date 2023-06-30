عودة التيار الكهربائي لمدينة دهب بعد انقطاعه بسبب عطل مفاجئ

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن عودة التيار الكهربائي لمدينة دهب بعد قطعه بسبب عطل مفاجئ وقع صباح اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس الشركة، إن مدينة دهب تضم 4 مغذيات للتيار الكهربائي، وحدث عطل مفاجئ في 2 من هذه المغذيات أدى إلى عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض القطاعات بالمدينة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن فرق الطوارئ التابعة للشركة قامت بإصلاح عطل المغذي الأول وقامت بتحميل كهرباء المدينة بالكامل على الثلاث مغذىات لحين الانتهاء من إصلاح المغذي الرابع.

وأضاف، أنه من المخطط تزويد المدينة بمغذيين جديدين مع بداية العام المالي الجديد المقرر تنفيذه مع بداية من الشهر المقبل.​