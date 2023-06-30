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BBC

موعد ومكان عزاء المخرج إيهاب أبو زيد رئيس تليفزيون النهار

04:09 م الجمعة 30 يونيو 2023

عمرو الليثي

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كتب- محمد سامي:

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، موعد عزاء المخرج الراحل إيهاب أبو زيد، رئيس تليفزيون النهار، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

وقال عمرو الليثي، إن الأسرة قررت إقامة العزاء يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وشيعت جنازة المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس قناة النهار، بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع، وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بطريق السويس.

وأقيمت صلاة الجنازة على المخرج إيهاب أبو زيد بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم عمرو الليثي، ومفيدة شيحة، وأحمد فايق، كما حضر الجنازة المخرج معتز التوني.

وكتبت "النهار" عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام: «شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة الإعلامي والزميل المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».​​

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عمرو الليثي المخرج الراحل إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار

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