إنجازات 9 سنوات.. صادرات مصر الزراعية تغزو 160 سوقا خارحيا

كتب- مصراوي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حدوث طفرة في حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات الماضية.

وقال القصير، في بيان، الجمعة، إن ملف الصادرات الزراعية المصرية كان من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.

وأضاف أن إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها بلغت 160 سوقا، بعدد 405 ‏سلع تقريبا بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.