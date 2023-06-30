المخرج إيهاب أبو زيد.. تشيع جنازة رئيس قناة النهار وسط حضور إعلامي كبير

كتب- محمد سامي:

شيعت جنازة المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس قناة النهار، بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع، وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بطريق السويس.

وأقيمت صلاة الجنازة على المخرج إيهاب أبو زيد بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم عمرو الليثي، ومفيدة شيحة، وأحمد فايق، كما حضر الجنازة المخرج معتز التوني.

وكتبت "النهار" عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام: «شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة الإعلامي والزميل المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».​