إعلان

BBC

المخرج إيهاب أبو زيد.. تشيع جنازة رئيس قناة النهار وسط حضور إعلامي كبير

03:27 م الجمعة 30 يونيو 2023

المخرج-إيهاب-أبو-زيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

شيعت جنازة المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس قناة النهار، بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع، وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بطريق السويس.

وأقيمت صلاة الجنازة على المخرج إيهاب أبو زيد بحضور عدد كبير من الإعلاميين منهم عمرو الليثي، ومفيدة شيحة، وأحمد فايق، كما حضر الجنازة المخرج معتز التوني.

وكتبت "النهار" عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام: «شبكة تليفزيون النهار ورئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين ينعون بمزيد من الحزن والأسى وفاة الإعلامي والزميل المخرج إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».​

سوق مصراوى

المخرج إيهاب أبو زيد جنازة رئيس قناة النهار قناة النهار

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام