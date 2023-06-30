إنجازات الري في 9 سنوات.. زراعة 325 ألف فدان قصب سكر بنظام الري بالتنقيط

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة الري، تقريرا بشأن إنجازات الوزارة في 9 سنوات، مؤكدة أنها تسعى للتوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعي كل عناصر المنظومة المائية.

وقالت الري، في بيان، إن عملية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث هدفها ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

ووضعت الوزارة استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون.

وأشارت إلى أنه مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، والتحولِ لزراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.

كما وأشارت الوزارة إلى البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، وتتضمن أعمال التطوير تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط وتطوير المساقي الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلا عن إنشاء روابط لمستخدمي المياه على تلك المساقي للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقا.

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