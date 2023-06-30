بعد قليل.. تشيع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار

كتب- محمد سامي:

تٌشيع بعد قليل، جنازة المخرج الكبير إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس وذلك عقب صلاة الجمعة.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة عند الكيلو 26 بطريق "القاهرة - السويس الصحراوي".

وأعلنت قناة النهار، فجر الجمعة، عن وفاة المخرج إيهاب أبو زيد.

وتولى "أبو زيد" مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضا:

"حماك ومنحك ما تحتاجه".. آخر ما كتبه المخرج إيهاب أبوزيد قبل رحيله