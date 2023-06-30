إعلان

BBC

انتصار السيسي تهنئ المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

12:11 م الجمعة 30 يونيو 2023

السيدة انتصار السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

قدمت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت قرينة الرئيس، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهدًا تاريخيًا عظيمًا في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب".

وتابعت انتصار السيسي: حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير.​

سوق مصراوى

انتصار السيسي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو الشعب المصري

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي يجدد عهده مع المصريين.. ماذا قال؟