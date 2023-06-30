انتصار السيسي تهنئ المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

كتب- محمد سامي:

قدمت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت قرينة الرئيس، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهدًا تاريخيًا عظيمًا في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب".

وتابعت انتصار السيسي: حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير.​