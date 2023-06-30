السيسي: مصر لن تتخلى عن ما حققته من انتصارات وإنجازات
كتب- محمد سامي:
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013.
وكتب الرئيس تدوينة عبر حسابه على تويتر، قائلا: لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.
تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.
وأضاف الرئيس: وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.
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نص كلمة الرئيس.. السيسي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الانقسام والاقتتال الأهلي
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