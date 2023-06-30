إعلان

BBC

شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

11:56 ص الجمعة 30 يونيو 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.

ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى استمرار التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبي، والاصطفاف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية، وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والعمل؛ لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار.

والأزهر إذ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، فإنه يدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يقيها كل مكروه وسوء، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.​

سوق مصراوى

أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

السيسي: مصر لن تتخلى عن ما حققته من انتصارات وإنجازات
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي يجدد عهده مع المصريين.. ماذا قال؟