"الزراعة في أسبوع".. الإفراج عن 201 ألف طن ذرة وصويا وتوفير اللحوم للمواطنين

الصحة: 414 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة في 4 أيام فقط

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجرافيك الأسبوعي" في نسخته رقم 149 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 وحتى 29 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجرافيك الضوء على، ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لوحدة الهند بمجلس الوزراء، حضره السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع.

وخلال هذا الأسبوع عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

كما التقى وزير الزراعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجامعة حلوان، من خلال الهيئات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للطرفين.

وتفقد وزير الزراعة، المنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، في زيارة مفاجئة رافقه خلالها المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

وأدى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة قريته بنا أبو صير مركز سمنود محافظة الغربية.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023، الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.

كما أعلنت الوزارة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكل منافذها الثابتة والمتنقلة، لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوفدت الوزارة بعثة من 306 أطباء بيطريين إلى السعودية؛ للمشاركة​ في الكشف على لحوم الهدي والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام، كما قدم الوزير التهنئة للدكتور كامل عبد السلام رئيس قسم بحوث أمراض القطن (سابقا) بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

ونظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة وتحديات التصدير" لعدد من المستثمرين والعاملين في مجال تصنيع زيتون المائدة ولأصحاب مزارع الزيتون.

وأعلن الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات استمرار العمل بالمعمل بكل أقسامه طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لدفع عجلة الاقتصاد الزراعي وحماية صحة المصريين.

كما أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعي أن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجهين القبلي والبحري بالتعاون مع الفاو.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في غرفة العمليات المركزية، أنه تم خلال أول يومين من إجازة عيد الأضحى المبارك، استقبال حوالي 100 استفسار من المواطنين، فضلا عن 33 شكوى، تم التفاعل مع جميعها والتواصل مع المسئولين للعمل على حلها على الفور.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية 350 عينة منتجات غذائية خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى وأصدر 600 شهادة تحليل للعملاء.