محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو تحمل الأمل في مستقبل أفضل للمصريين

كتب- محمد نصار:

هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن يوفق الرئيس ويرعاه ويسدد خطاه في كل ما يقوم به لصالح مصرنا الغالية.

وقال محافظ القاهرة في تهنئته: "يسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، ثورة الإرادة والتحدي وبناء الجمهورية الجديدة، والتي جعلت من قيم المواطنة والتسامح نبراسًا للمواطنين وأرست دعائم التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطن".

وأضاف محافظ القاهرة أن ثورة 30 يونيو تحمل الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء الشعب المصري تحت قيادة الرئيس الحكيمة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الرئيس لمصر يوفقه ويرعاه ويسدد خطاه لصالح مصر.

وأكد محافظ القاهرة أن العالم وقف احترامًا عند يوم 30 يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن ما يحدث في مصر من إنجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار.

​