الأزهر يشيد بموقف الإمارات والأردن والمغرب ردًا على حرق القرآن في السويد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



وجه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والمملكة المغربية على موقفهما المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها لسفراء السويد لدى البلدين، وتقديم مذكرات احتجاج رسمية.

وقال الأزهر، في بيان، إنه إذ يقدر هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.

ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.

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