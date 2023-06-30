تنسيقية الشباب: ثورة 30 يونيو كشفت زيف الجماعة الإرهابية

كتب- محمد نصار:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكدت التنسيقية، في بيان، الجمعة، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر، وكلمة السر التي أعادت لمصر مكانتها ودورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت التنسيقية أن ثورة 30 يونيو أيضا حافظت على الهوية المصرية من التحريف وكشفت زيف الجماعة الإرهابية، وكانت نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.​