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BBC

بلاغ كاذب بوجود قنبلة على طائرة مصرية في روما

08:26 ص الجمعة 30 يونيو 2023

مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أن سلطات مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا تلقت بلاغًا بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار، وذلك دون الإشارة إلى اسم شركة الطيران المشغلة.

وأوضحت شركة مصر للطيران، في بيان صحفي، أنه تم التعامل مع البلاغ واتخذت الإجراءات الاحترازية الأمنية اللازمة تجاه التهديد، وتم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولي، وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد.

وقالت الشركة -في البيان- إن رحلة مصر للطيران رقم MS794 أقلعت بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولي، ووصلت الرحلة اليوم في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.

سوق مصراوى

بلاغ كاذب بوجود قنبلة مصر للطيران بيان مصر للطيران عن قنبلة قنبلة بطائرة مصرية في روما

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