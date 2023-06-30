تُقدم في المطاعم العالمية.. تعرف على فوائد شوربة الكوارع
كتب- محمد نصار:
كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة فوائد شوربة الكوارع والتي يكثر تناولها في فترة عيد الأضحى المبارك.
وقالت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن شوربة الكوارع الآن واحدة من أشهر أنواع الشوربة التي تقدم في المطاعم العالمية.
وأوضحت مديرية الطب البيطري أن فوائد شوربة الكوارع تأتي على النحو التالي:
- تحتوي على مركب الجلوكوز أمين والكوندروتين وهي من المركبات الطبيعية توجد في الغضاريف وتحافظ على المفاصل.
- يحتوي النخاع على (ڤيتامين أ - الزنك - الحديد - البورون - المنجنيز - السيلينيوم - الأوميجا 3 - الأوميجا 6).
- عند القيام بغلي الكوارع تخرج كل المركبات الغذائية المهمة من العظام إلى الشوربة.
- مادة الجيلاتين الموجود في مرقة العظام تساعد على حركة الأطعمة داخل المعدة والأمعاء.
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