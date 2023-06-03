رفض الانحرافات الجنسية.. توصيات جديدة للمجمع المقدس لـ"الأرثوذكسية"

زخم ثقافي وفني كبير في اليوم الأول لقافلة قصور الثقافة بمركز شباب

الأرصاد: موجة أتربة شديدة بداية من هذا اليوم

كتب- إسلام لطفي:

اتخذت 10 لجان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العديد من التوصيات أبرزها رفض الانحرافات الجنسية بكل أنواعها، وإنتاج سلسلة أفلام قصيرة مشوقة لا تتعدى ثلاث دقائق عن إدمان الميديا والإلحاد وأنواع الإدمان المثلية الجنسية والتحول الجنسي، وتوصية اللجنة الدائمة بالقيام بدور المصالحة مع الكنيسة الإريترية وأبنائها في الداخل والخارج.

التوصيات أصدرتها اللجان بعد اجتماعات بدأت منذ الأحد الماضي في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأقرَّها المجمع المقدس في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضور ١٠٧ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٦ عضوًا.

وتمثلت توصيات لجنة الرعاية والخدمة في:

- تفعيل اشتراك الخدام بمعهد تدريب خدام ذوى القدرات الخاصة بالإيبارشيات المختلفة، مع إنشاء موقع الكتروني للجنة لسهولة التواصل مع الإيبارشيات.

- تفعيل مكتب التنمية بكل إيبارشية يقوم بتحديد الاحتياجات التنموية على أن تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتقديم الدعم الفني.

- التسجيل المستمر والمنتظم على قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية مع الاهتمام بتعليم الأطفال وزيادة الدعم لهذه الخدمة.

- نشر ثقافة كفالة الأطفال وهي مبادرة حكومية تحت عنوان طفل يحتاج لأسرة وأسرة تحتاج لطفل.

- التنسيق مع المراکز المتخصصة لعلاج الإدمان بالمجان والتي قامت الدولة بإنشائها على أعلى مستوى، وتوصى اللجنة بتشجيع الخدام بالالتحاق بالمركز القبطي للدراسات النفسية لإعداد كوادر لهذه الخدمة.

- الاهتمام بخدمة المغتربين للدراسة أو العمل في نطاق كل إيبارشية.

- حث الآباء الأساقفة والكهنة على الاهتمام بنشر التوعية بتجنب زواج الأقارب لآثاره الخطيرة من حيث إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية.

- التوعية بثقافة التبرع بالأعضاء، مثل عمليات زراعة الكبد.

- الاهتمام برعاية فئات الخدمة المتنوعة (مغتربين – أيتام – معاقين –مسجونين –حالات خاصة – مدمنين ..) وأسرهم اهتمامًا روحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتدريب الخدام ليصبحوا مؤهلين لخدمتهم مع إنشاء بيوت خاصة بكل فئة والتنسيق بين الإيبارشيات لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمة.

٢- توصيات لجنة الأسرة:

- الاهتمام بجدية الكشف الطبي ويفضل قبل الخطوبة، وليس قبل الزواج مباشرةً.

- تأكيد الاهتمام بجدية كورسات المشورة للمقبلين على الزواج، متضمنة موضوعات عن تنظيم الأسرة ،وخطورة ختان الإناث وخطورة زواج الأقارب.

- تأكيد قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل.

- تشكيل لجنة من خريجي معاهد المشورة المعتمدة، لحل المنازعات الأسرية تابعة للمجلس الإكيريكي الفرعي.

- التوصية بتأسيس اجتماعات لخدمة الرجال بكل كنيسة.

- التوصية بالنهوض بخدمة الطفولة في كل كنيسة.

- الاهتمام باجتماعات السيدات بتوضيح دور المرأة في البيت من خلال مبادرات مثل: -

• مبادرة "جمع الكسر" في ارتفاع الأسعار والغلاء.

• مبادرة "امتحنوا الأرواح" للبعد عن الغيبيات والسحر.

- الاستفادة من خبرات كبار السن، والحرص على تنظيم اجتماعات أسبوعية لهم وكذلك إنشاء بيوت خاصة للحالات التي لا تستطيع خدمة نفسها.

٣- توصيات لجنة العلاقات العامة:

- ترسيخ فكرة المواطنة من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، مع التأكيد على إيجابية التعامل مع المبادرات الرئاسية مثل: تكافل وكرامة حياة كريمة، خاصةً أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صارت عضوًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- توجيه الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على الدور الذي قامت به تجاه أبنائنا المصريين والسودانين منذ بداية الأزمة ونناشد القيادة السياسية في المرحلة الراهنة - بعد تطور الأحداث في السودان حيث تتوافد أعداد كبيرة خاصة من أقباط السودان بعد الاعتداءات الموجهة لهم في الخرطوم وأم درمان - تسهيل دخولهم الأراضي المصرية.

٤- توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات:

- تشجيع عمل لجنة التكريس البتولي مع مراجعة لائحة التكريس.

- ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانحرافات الجنسية بكل أنواعها.

٥- توصيات لجنة الطقوس:

- شددت اللجنة على أن طبع الكتب الطقسية هو مسؤولية البطريركية فقط، وتُعتَمد من المجمع المقدس، كما لا يجوز إضافة أو تغيير أي عبارة في الصلوات الليتورجية إلا بقرار رسمي من المجمع المقدس.

٦- توصيات لجنة الإيمان والتعليم:

- وضع تصور لشرح قانون الإيمان النيقاوي على مستوى كل الأعمار وشرح كتاب "تجسد الكلمة" للبابا أثناسيوس الرسولي من خلال أعمال فنية تمهيدًا للاحتفال بمرور ١٧٠٠ عام على مجمع نيقية المسكوني الأول.

٧- توصيات لجنة العلاقات والحوارات المسكونية:

- الاستمرار في لجنة العلاقات والتعاون المشترك مع الإنجليكان

Anglican Oriental Orthodox International Commission

وهي لجنة للتعاون والعلاقات بدون اي اتفاقات لاهوتية.

- توصي اللجنة بمواصلة الجهود لاستعادة دير السلطان بالتواصل مع الجهات المعنية في مصر والخارج.

٨- توصيات لجنة الإعلام والمعلومات:

- إنتاج سلسلة أفلام قصيرة مشوقة لا تتعدى ثلاث دقائق عن إدمان الميديا والإلحاد وأنواع الإدمان والمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

- نشر (Application) موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتواصل مع الشباب واستقبال تساؤلاتهم ومقترحاتهم وفتح نافذة حوار معهم.

- إنتاج فيلم وثائقي على أساس بحثي دقيق موثق عن مجمع نيقية المسكوني الأول احتفالًا بمرور ١٧٠٠ عام على انعقاده.

٩- توصيات لجنة شؤون الرهبنة والأديرة:

- طبقًا لتوصية اللجنة قرر المجمع المقدس الاعتراف رسميًا بستة أديرة كالتالي:

أولًا: الاعتراف بثلاثة أديرة للراهبات داخل مصر هي:

١- دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

٢- دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

٣- دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

ثانيًا: الاعتراف بثلاثة أديرة للراهبات خارج مصر:

١- دير رئيس الملائكة ميخائيل - ملبورن أستراليا.

٢- دير القديسة حنة - النمسا.

٣- دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس - ميسيساجا كندا.

١٠- توصيات لجنة شئون المهجر:

- إنشاء مكتب في البطريركية لتنسيق خدمة رحلات للكنيسة الأم في مصر (مثل قوافل طبية –تعليمية- خدمية …إلخ)

- بمناسبة الإحتفال بمرور ١٧٠٠ عامًا على المجمع المسكوني الأول في نيقيه (٣٢٥م) سوف يتم عمل سيمينار لاهوتي خلال عيد القديس أثناسيوس الرسولي (١٥ مايو ٢٠٢٥) بتنظيم إيبارشية لوس أنجلوس، يُقدم فيه أبحاثًا حول موضوع مجمع نيقيه المسكوني.

- توصيات اللجنة الدائمة:

القيام بدور المصالحة مع الكنيسة الإريترية وأبنائها في الداخل والخارج.