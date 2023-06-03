​مجمع الأديان يستقبل أطفال الخيالة في ثاني جولات "بلدنا في عيون أطفالنا"

كتب- محمد شاكر:

استقبل مجمع الأديان ثاني جولات البرنامج الثقافي "بلدنا في عيون أطفالنا"، ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأطفال الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات زيارة ميدانية لأطفال الخيالة، عقد خلالها ورشة حكي للأطفال قدمتها إيمان شوكت، موضحة بها أسباب تسمية كنيسة السيدة العذراء بـ "الكنيسة المعلقة"، وذلك نظرا لبنائها على برجين من أبراج حصن بابليون ارتفاعهما ١٣ مترا عن سطح الأرض، كما شاهد الأطفال لوحة الموناليزا القبطية للسيدة العذراء، بالإضافة لسقف الكنيسة الذي بني على شكل سفينة نوح ومجموعة من الأيقونات المسيحية.

وقامت هاجر سعيد وهند شمس مرشدتا جولة الأطفال بالمتحف القبطي بشرح تاريخ المتحف، حيث بناه مرقص باشا سميكة على طراز مسجد الأقمر بشارع المعز ويضم المتحف عدة مقتنيات تصل لحوالي ١٦ ألف قطعة أثرية من أهمها شواهد قبور قبطية وحنايا وعمدان رومانية، وأيقونات عليها رسم بألوان التمبرا للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح.